Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.08.2020: Streetfood für zuhause
45 Min.Folge vom 28.08.2020Ab 12
Streetfood - ist DIE neue Fast-Food-Kultur. Gourmets und Foodies sind gleichermaßen begeistert. Foodtrucks sind zwar in der ganzen Stadt verteilt, aber Streetfood geht auch zuhause. Timo Hinkelmann schafft das schnell und in geil! Und: Keiner liebt Pommes so wie der Pommes-Män. Die Leidenschaft für die goldenen Fritten geht bei ihm soweit, dass Kartoffel, Ketchup und Majo nicht ausreichen. Er wird kreativ und beweist, dass auch aus Rote Beete Pommes entstehen können und Engelshaar gut schmeckt. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins