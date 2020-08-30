Das Foodtruck-Duell 2020 - die große RevancheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.08.2020: Das Foodtruck-Duell 2020 - die große Revanche
102 Min.Folge vom 30.08.2020Ab 12
Zwei Profiköche, zwei Foodtrucks, drei Stationen: Starkoch Sebastian Lege fordert seinen Freund und Rivalen Dirk Hoffmann zur legendären Revanche heraus - denn der hatte letztes Jahr beim Duell auf den besten Foodtruck-Festivals Deutschlands die Krone auf. Wer kann dieses Jahr die meisten Portionen verkaufen und gewinnt das Foodtruck-Duell 2020? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins