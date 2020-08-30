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Abenteuer Leben am Sonntag

Das Foodtruck-Duell 2020 - die große Revanche

Kabel EinsFolge vom 30.08.2020
Das Foodtruck-Duell 2020 - die große Revanche

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.08.2020: Das Foodtruck-Duell 2020 - die große Revanche

102 Min.Folge vom 30.08.2020Ab 12

Zwei Profiköche, zwei Foodtrucks, drei Stationen: Starkoch Sebastian Lege fordert seinen Freund und Rivalen Dirk Hoffmann zur legendären Revanche heraus - denn der hatte letztes Jahr beim Duell auf den besten Foodtruck-Festivals Deutschlands die Krone auf. Wer kann dieses Jahr die meisten Portionen verkaufen und gewinnt das Foodtruck-Duell 2020? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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