Abenteuer Leben am Sonntag

Deutscher Würstchenmacher in Rio

Kabel Eins
Folge vom 01.09.2020
Deutscher Würstchenmacher in Rio

Deutscher Würstchenmacher in Rio

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.09.2020: Deutscher Würstchenmacher in Rio

43 Min.
Folge vom 01.09.2020
Ab 12

Simon Jochemczyk lebt seit 5 Jahren in Rio de Janeiro. Der Aussteiger wollte nur wenige Wochen am Zuckerhut verbringen. Bis er bemerkte wie schlecht ihm die brasilianische Wurst schmeckt. Als Metzger hat der 40-jährige vorher nie gearbeitet. Das Wissen für die Herstellung von Wurstwaren hat er sich selbst angeeignet. Erst waren Simons Bekannte von der deutschen Wurst schwer angetan. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

