Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.09.2020: Deutscher Würstchenmacher in Rio
Folge vom 01.09.2020
Simon Jochemczyk lebt seit 5 Jahren in Rio de Janeiro. Der Aussteiger wollte nur wenige Wochen am Zuckerhut verbringen. Bis er bemerkte wie schlecht ihm die brasilianische Wurst schmeckt. Als Metzger hat der 40-jährige vorher nie gearbeitet. Das Wissen für die Herstellung von Wurstwaren hat er sich selbst angeeignet. Erst waren Simons Bekannte von der deutschen Wurst schwer angetan. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins