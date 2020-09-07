Hoffmann on Tour: Größte Süßwarenmesse der WeltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.09.2020: Hoffmann on Tour: Größte Süßwarenmesse der Welt
42 Min. Folge vom 07.09.2020 Ab 12
Ein Paradies für Knabber-Fans und Schleckermäuler - das ist die größte Süßwarenmesse der Welt. Über 1.800 Aussteller präsentieren ihre neuesten Leckereien. Dirk Hoffmann war vor Ort und stellt seine persönlichen Highlights vor. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins