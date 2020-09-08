Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.09.2020: Top 5 beste Fischgerichte
43 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 12
Fisch so raffiniert zubereitet, dass er wirklich jedem schmeckt - das ist die Mission von "Abenteuer Leben"-Spitzenkoch Andreas Schinharl. Auf der Donau müssen ihm dafür nur Waller, Zander und Hecht ins Netz gehen. Regional und fangfrisch präsentiert uns der Küchenchef seine Top 5 der schmackhaftesten Fischgerichte. Und: Hobby- vs. Sternekoch. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
