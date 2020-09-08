Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Top 5 beste Fischgerichte

Kabel EinsFolge vom 08.09.2020
Top 5 beste Fischgerichte

Top 5 beste FischgerichteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.09.2020: Top 5 beste Fischgerichte

43 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 12

Fisch so raffiniert zubereitet, dass er wirklich jedem schmeckt - das ist die Mission von "Abenteuer Leben"-Spitzenkoch Andreas Schinharl. Auf der Donau müssen ihm dafür nur Waller, Zander und Hecht ins Netz gehen. Regional und fangfrisch präsentiert uns der Küchenchef seine Top 5 der schmackhaftesten Fischgerichte. Und: Hobby- vs. Sternekoch. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen