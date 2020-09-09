Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Folge vom 09.09.2020
Und wieder heißt es: Showkoch Stefan Opgen-Rhein gegen Traditionskoch Andreas Hülsmann. Diesmal geht es nach Thüringen. Auf der Speisekarte stehen Biersuppe, Röstbrätl und zum Nachtisch Huckelkuchen. Die Regeln: gleiche Grundzutaten, aber zwei unterschiedliche Zubereitungen. Welcher Koch überzeugt die Jury? Andreas mit seiner traditionellen Küche oder Showkoch Stefan mit seinen kreativen Alternativen? Und: Crazy Restaurants in Holland. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

