Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.09.2020: Spezialitäten-Battle Thüringen
Folge vom 09.09.2020
Und wieder heißt es: Showkoch Stefan Opgen-Rhein gegen Traditionskoch Andreas Hülsmann. Diesmal geht es nach Thüringen. Auf der Speisekarte stehen Biersuppe, Röstbrätl und zum Nachtisch Huckelkuchen. Die Regeln: gleiche Grundzutaten, aber zwei unterschiedliche Zubereitungen. Welcher Koch überzeugt die Jury? Andreas mit seiner traditionellen Küche oder Showkoch Stefan mit seinen kreativen Alternativen? Und: Crazy Restaurants in Holland. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
© Kabel Eins