Achims Küchentricks: OstgerichteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.09.2020: Achims Küchentricks: Ostgerichte
42 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 12
Achim Müller ist Spezialist für ostdeutsche Küche. Er kennt die DDR-Gerichte noch aus dem Effeff und kann sie mit Leichtigkeit zubereiten. Seine Lehrling Marcel stellt er damit vor schier unlösbare Aufgaben: Was ist ein "warmes Eckchen"? Und woraus besteht eigentlich "Schichtkohl"? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2019: kabel eins