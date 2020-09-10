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Abenteuer Leben am Sonntag

Achims Küchentricks: Ostgerichte

Kabel EinsFolge vom 10.09.2020
Achims Küchentricks: Ostgerichte

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.09.2020: Achims Küchentricks: Ostgerichte

42 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 12

Achim Müller ist Spezialist für ostdeutsche Küche. Er kennt die DDR-Gerichte noch aus dem Effeff und kann sie mit Leichtigkeit zubereiten. Seine Lehrling Marcel stellt er damit vor schier unlösbare Aufgaben: Was ist ein "warmes Eckchen"? Und woraus besteht eigentlich "Schichtkohl"? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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