Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.09.2020: Rudi baut wieder: Den vielleicht kleinsten Foodtruck auf 4 Rädern
90 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 12
Der Auto-Experte Rudi Dietl ist zurück und er hat wieder mal eine ungewöhnliche Umbau-Idee. Diesmal geht's um einen kultigen "Fiat Seicento", aus dem er den wahrscheinlich kleinsten Foodtruck auf vier Rädern machen will. Der Plan sieht vor, den Kleinwagen mit allem auszustatten, was ein Foodtrucker zum Brutzeln braucht: Ins Heck kommt zum Beispiel eine ausziehbare Wanne samt Grill. Alles wird passgenau angefertigt. Allerdings muss der TÜV das Teil am Ende absegnen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
