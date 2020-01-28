Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Top 7 Fehler beim Kaffeekochen

Kabel Eins Folge vom 28.01.2020
Top 7 Fehler beim Kaffeekochen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.01.2020: Top 7 Fehler beim Kaffeekochen

43 Min. Folge vom 28.01.2020

Ein perfekter Kaffee: klingt einfach, ist es aber nicht. Profi-Barista Mergim Muja aus Frankfurt klärt über die häufigsten Fehler, die wir beim Kaffeekochen machen, auf und gibt hilfreiche Tipps, damit das schwarze Gold noch besser schmeckt. Und: Stadtpiraten 3 - Stockholm

