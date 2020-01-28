Top 7 Fehler beim KaffeekochenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.01.2020: Top 7 Fehler beim Kaffeekochen
43 Min.Folge vom 28.01.2020Ab 12
Ein perfekter Kaffee: klingt einfach, ist es aber nicht. Profi-Barista Mergim Muja aus Frankfurt klärt über die häufigsten Fehler, die wir beim Kaffeekochen machen, auf und gibt hilfreiche Tipps, damit das schwarze Gold noch besser schmeckt. Und: Stadtpiraten 3 - Stockholm
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins