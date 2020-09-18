Achims Küchentricks: SchinkenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.09.2020: Achims Küchentricks: Schinken
Folge vom 18.09.2020Ab 12
Schinkenröllchen, Schinkenbraten, Schinkennudeln - bei dem Berliner Chefkoch Achim Müller geht es deftig zu! Achim verrät seine besten Rezepte rund um die Kehrseite vom Schwein. Und Lehrling Marcel macht mit. Zunächst muss der sich allerdings ohne Anleitung und Rezept an den Gerichten versuchen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins