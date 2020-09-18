Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Achims Küchentricks: Schinken

Kabel Eins
Folge vom 18.09.2020
Achims Küchentricks: Schinken

Achims Küchentricks: SchinkenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 18.09.2020: Achims Küchentricks: Schinken

41 Min.Folge vom 18.09.2020Ab 12

Schinkenröllchen, Schinkenbraten, Schinkennudeln - bei dem Berliner Chefkoch Achim Müller geht es deftig zu! Achim verrät seine besten Rezepte rund um die Kehrseite vom Schwein. Und Lehrling Marcel macht mit. Zunächst muss der sich allerdings ohne Anleitung und Rezept an den Gerichten versuchen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

