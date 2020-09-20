Zwischen Motortausch und Häuserbau - Anna und Julia packen's an!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.09.2020: Zwischen Motortausch und Häuserbau - Anna und Julia packen's an!
93 Min.Folge vom 20.09.2020Ab 12
Anna (36) liebt alte Autos. Sie schraubt nicht nur in ihrer Werkstatt bei Stuttgart, die KfZ-Mechanikerin lebt auch hier. Auch im baden-württembergischen Kraichtal hat eine Frau das Sagen: Julia (26) ist Maurerin und Juniorchefin. Heute steht sie vor einer Mammutaufgabe: An einem heißen Sommertag muss sie eine Bodenplatte auf 170 Quadratmetern betonieren. Zwei Frauen, die ihren Traumjob gefunden haben - und nichts auf die Vorurteile geben, mit denen sie oft konfrontiert werden. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
