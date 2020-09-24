Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 24.09.2020
42 Min.
Ab 12

Achim Müller und Henry Borchardt sind diesmal auf Imbiss-Tour im hohen Norden: Dabei tritt Schleswig-Holstein gegen Mecklenburg-Vorpommern an. Fünf Punkte können die Tester vergeben. Die Kriterien: Ambiente, Geschmack, Preis, Leistung und die Imbissbetreiber werden unter die Lupe genommen. Wer kann die beiden am meisten überzeugen? Eins steht auf jeden Fall schnell fest: Der Norden hat in Sachen Imbiss ein breitgefächertes Angebot. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

