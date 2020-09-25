China-Gadgets zum Putzen (2)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.09.2020: China-Gadgets zum Putzen (2)
Folge vom 25.09.2020
Tobi und Melissa testen tolle Haushaltshelfer aus China. Dabei nehmen die beiden die preiswerten Gadgets ganz genau unter die Lupe. Jetzt wird geschrubbt, geschält, gesaugt und gewischt. Können die ausgefallenen Schnäppchen die Hausarbeit wirklich erleichtern? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
