Kabel EinsFolge vom 25.09.2020
43 Min.Folge vom 25.09.2020Ab 12

Tobi und Melissa testen tolle Haushaltshelfer aus China. Dabei nehmen die beiden die preiswerten Gadgets ganz genau unter die Lupe. Jetzt wird geschrubbt, geschält, gesaugt und gewischt. Können die ausgefallenen Schnäppchen die Hausarbeit wirklich erleichtern? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

