3 Köche 3 Gerichte - BologneseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.09.2020: 3 Köche 3 Gerichte - Bolognese
42 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 12
Jeder kennt sie, jeder liebt sie: die klassische Bolognese. Die Profiköche Achim Müller, Thai-Meo und Semi Hassine wollen das Gericht ganz neu erfinden und servieren ihre eigene Interpretation. Und: GoG Knuspriger Dosenauflauf. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins