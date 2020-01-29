Abschleppdienst in SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.01.2020: Abschleppdienst in Südafrika
43 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 12
Manchmal hilft bei einer Autopanne nur noch der Abschleppwagen. In Südafrika zählt der Abschlepper-Job zu den härtesten im Land. Jede Sekunde zählt, denn nur wer als Erster am Unfallort ist, bekommt auch den Auftrag. "Abenteuer Leben" heftet sich an die Fersen von Abschlepper Hendrik Nunez in Durban, der schon über 18 Jahre im Geschäft ist. Er gilt als der Boss auf dem Kiez und jeder in der Branche respektiert ihn. Und: Fast Food Hacker Folge 4 - Falafel
