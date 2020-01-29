Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 29.01.2020
43 Min. Ab 12

Manchmal hilft bei einer Autopanne nur noch der Abschleppwagen. In Südafrika zählt der Abschlepper-Job zu den härtesten im Land. Jede Sekunde zählt, denn nur wer als Erster am Unfallort ist, bekommt auch den Auftrag. "Abenteuer Leben" heftet sich an die Fersen von Abschlepper Hendrik Nunez in Durban, der schon über 18 Jahre im Geschäft ist. Er gilt als der Boss auf dem Kiez und jeder in der Branche respektiert ihn. Und: Fast Food Hacker Folge 4 - Falafel

