Abenteuer Leben am Sonntag

Dirk Hoffmann zeigt uns sein Düsseldorf

Kabel Eins
Folge vom 29.09.2020
Dirk Hoffmann zeigt uns sein Düsseldorf

Dirk Hoffmann zeigt uns sein DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.09.2020: Dirk Hoffmann zeigt uns sein Düsseldorf

42 Min.
Folge vom 29.09.2020
Ab 12

Dirk Hoffmann empfiehlt für dieses Jahr Urlaub vor der Haustür! Deshalb stellt er seine Düsseldorfer Lieblingsplätze vor. Der Gag: Wir reisen kulinarisch gesehen einmal um die Welt und bleiben doch immer in derselben Stadt. Ein Geheimtipp von Hoffmann ist unter anderem ein neuer Foodtrend in town: Sushi Burritos - Sushi auf die Hand. Ob das schmeckt? Außerdem möchte er herausfinden, weshalb das lokale Altbier eigentlich dunkel ist und was rheinische Tapas sind. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

