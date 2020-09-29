Dirk Hoffmann zeigt uns sein DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.09.2020: Dirk Hoffmann zeigt uns sein Düsseldorf
42 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12
Dirk Hoffmann empfiehlt für dieses Jahr Urlaub vor der Haustür! Deshalb stellt er seine Düsseldorfer Lieblingsplätze vor. Der Gag: Wir reisen kulinarisch gesehen einmal um die Welt und bleiben doch immer in derselben Stadt. Ein Geheimtipp von Hoffmann ist unter anderem ein neuer Foodtrend in town: Sushi Burritos - Sushi auf die Hand. Ob das schmeckt? Außerdem möchte er herausfinden, weshalb das lokale Altbier eigentlich dunkel ist und was rheinische Tapas sind. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins