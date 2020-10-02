Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

30 Jahre Wiedervereinigung mit Fine & Tommy

Kabel EinsFolge vom 02.10.2020
30 Jahre Wiedervereinigung mit Fine & Tommy

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 02.10.2020: 30 Jahre Wiedervereinigung mit Fine & Tommy

42 Min.Folge vom 02.10.2020Ab 12

Die "Abenteuer Leben"-Moderatoren Seraphina Kalze und Tommy Scheel begeben sich auf einen Roadtrip quer durch die ehemalige DDR. Auf der Suche nach Zeitzeugen verschlägt es sie an zahlreiche Orte voller Überraschungen. Ein Restaurant in Berlin, ein Militärbunker im Thüringer Wald oder Honeckers Schlafwagen erinnern noch immer an die damalige Zeit. Doch was ist geblieben und was ist längst vergessen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

