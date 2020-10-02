30 Jahre Wiedervereinigung mit Fine & TommyJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.10.2020: 30 Jahre Wiedervereinigung mit Fine & Tommy
Die "Abenteuer Leben"-Moderatoren Seraphina Kalze und Tommy Scheel begeben sich auf einen Roadtrip quer durch die ehemalige DDR. Auf der Suche nach Zeitzeugen verschlägt es sie an zahlreiche Orte voller Überraschungen. Ein Restaurant in Berlin, ein Militärbunker im Thüringer Wald oder Honeckers Schlafwagen erinnern noch immer an die damalige Zeit. Doch was ist geblieben und was ist längst vergessen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
