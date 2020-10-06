Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Folge 256

Kabel Eins
Folge vom 06.10.2020
Folge 256

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.10.2020: Folge 256

44 Min.
Folge vom 06.10.2020
Ab 12

Wer neue Möbel will, der hat eine endlose Auswahl an Anbietern - und ständig kommen neue dazu. So gibt es jetzt auch beim Online-Händler "Wish" Möbel aller Art. Die Preise sollen dort unschlagbar günstig sein. Grund genug für einen Test! Reporter Cornel Bunz und Möbel-Experte Robert Budka prüfen, was die Kunden für wenig Geld bekommen. Und: "Trecker Babes" - Das erste digitale Spin-Off bei Kabel Eins: Frauenpower auf den größten Maschinen mit sechs neuen Folgen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

