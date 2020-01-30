Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.01.2020: So is(s)t Deutschland
42 Min.Folge vom 30.01.2020Ab 12
Ein Leben mit wenig Geld - für viele leider Alltag. Wie kommen diese Menschen finanziell zurecht? Wie sind sie in diese Lage geraten? Was würden sie ändern? Diesen Fragen geht Dirk Hoffmann nach. Außerdem zeigt er den Alleinstehenden, Paaren oder Familien, wie sie mit wenig Mitteln gesund und günstig kochen können. Eine kleine Hilfestellung, die viel bewirken kann. Und: D.I.Y. Soccer Box
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins