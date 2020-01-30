Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

So is(s)t Deutschland

Kabel EinsFolge vom 30.01.2020
So is(s)t Deutschland

So is(s)t DeutschlandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.01.2020: So is(s)t Deutschland

42 Min.Folge vom 30.01.2020Ab 12

Ein Leben mit wenig Geld - für viele leider Alltag. Wie kommen diese Menschen finanziell zurecht? Wie sind sie in diese Lage geraten? Was würden sie ändern? Diesen Fragen geht Dirk Hoffmann nach. Außerdem zeigt er den Alleinstehenden, Paaren oder Familien, wie sie mit wenig Mitteln gesund und günstig kochen können. Eine kleine Hilfestellung, die viel bewirken kann. Und: D.I.Y. Soccer Box

Alle verfügbaren Folgen