Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Ding Dong

Kabel EinsFolge vom 13.10.2020
Ding Dong

Ding DongJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.10.2020: Ding Dong

44 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12

Ding Dong 24Das Mittagessen zu Hause vorbereiten und dann ganz easy im Büro fertig garen lassen? Kein Problem, verspricht der kleine tragbare Multikocher! Ob das klappt - und schmeckt, das testet heute unsere Ding-Dong-Familie. Und: das neue Trendgame "Spikeball". Ob das rasante Ball-Duell das Zeug zum Hit in Sachen Outdoor-Spiel hat, erfahren Sie heute bei Ding Dong. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen