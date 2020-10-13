Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.10.2020: Ding Dong
44 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12
Ding Dong 24Das Mittagessen zu Hause vorbereiten und dann ganz easy im Büro fertig garen lassen? Kein Problem, verspricht der kleine tragbare Multikocher! Ob das klappt - und schmeckt, das testet heute unsere Ding-Dong-Familie. Und: das neue Trendgame "Spikeball". Ob das rasante Ball-Duell das Zeug zum Hit in Sachen Outdoor-Spiel hat, erfahren Sie heute bei Ding Dong. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
