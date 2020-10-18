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Abenteuer Leben am Sonntag

Anpacken oder aufgeben - Wenn das Leben auf der Kippe steht

Kabel EinsFolge vom 18.10.2020
Anpacken oder aufgeben - Wenn das Leben auf der Kippe steht

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 18.10.2020: Anpacken oder aufgeben - Wenn das Leben auf der Kippe steht

90 Min.Folge vom 18.10.2020Ab 12

"Abenteuer Leben" begleitet drei Menschen, die sich trotz prekärer Lebensumstände nicht unterkriegen lassen: Der 47-jährige Helge lebte drei Jahre als Obdachloser in Berlin. Dann bekam er Hilfe von einem Sozialarbeiter. Aber jetzt muss er sich wieder arbeitsuchend melden. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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