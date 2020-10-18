Anpacken oder aufgeben - Wenn das Leben auf der Kippe stehtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.10.2020: Anpacken oder aufgeben - Wenn das Leben auf der Kippe steht
90 Min.Folge vom 18.10.2020Ab 12
"Abenteuer Leben" begleitet drei Menschen, die sich trotz prekärer Lebensumstände nicht unterkriegen lassen: Der 47-jährige Helge lebte drei Jahre als Obdachloser in Berlin. Dann bekam er Hilfe von einem Sozialarbeiter. Aber jetzt muss er sich wieder arbeitsuchend melden. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins