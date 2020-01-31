Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 31.01.2020

"Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller stellt nicht nur die Kochkünste von Jugendlichen auf die Probe, sondern testet auch gerne Küchen-Gadgets. Diesmal nimmt er die verrücktesten Küchenhelfer und Geräte genauer unter die Lupe. Immer unter dem Motto: Nützlich oder unbrauchbar? Und: Surf and Turf-Gourmetgipfel

