Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 31.01.2020: Achim testet Küchengadgets
43 Min.Folge vom 31.01.2020Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller stellt nicht nur die Kochkünste von Jugendlichen auf die Probe, sondern testet auch gerne Küchen-Gadgets. Diesmal nimmt er die verrücktesten Küchenhelfer und Geräte genauer unter die Lupe. Immer unter dem Motto: Nützlich oder unbrauchbar? Und: Surf and Turf-Gourmetgipfel
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins