Zwischen Trucker- und Glamour-Welt

Kabel EinsFolge vom 25.10.2020
92 Min.Folge vom 25.10.2020Ab 12

Sie ist ein Model mit Diesel im Blut. Die Schweizerin Janina Martig managt ihr eigenes Logistikunternehmen mit hauptsächlich weiblichen Angestellten. Und so pendelt die 37-Jährige zwischen Unterwäsche-Shootings und Büro oder sie sitzt selbst hinterm Steuer einer ihrer Riesen-Trucks. Für ihre Mitarbeiterin Selina geht es auf große Fahrt. Italien lautet der Auftrag. Eine aufregende Sache für die 25-Jährige. Und dann kommen auch noch Staus, Überschwemmungen und Sprachbarrieren dazu. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

