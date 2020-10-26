Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.10.2020: DIY mit Kenny: Fass-Möbel
44 Min.Folge vom 26.10.2020Ab 12
Sascha hat in seinem Keller ein altes Weinfass gefunden, aus welchem er nun etwas Cooles bauen möchte. Stichwort: Upcycling. Dafür bittet er seinen Kumpel und Heimwerkerexperte Kenny um Hilfe - der hat auch sogleich eine zündende Idee: Aus dem heruntergerockten Fass soll ein stylisher Couchtisch entstehen. Für Sascha klingt dieser Plan erstmal nur sehr schwer vorstellbar. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins