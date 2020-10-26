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Abenteuer Leben am Sonntag

DIY mit Kenny: Fass-Möbel

Kabel EinsFolge vom 26.10.2020
DIY mit Kenny: Fass-Möbel

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.10.2020: DIY mit Kenny: Fass-Möbel

44 Min.Folge vom 26.10.2020Ab 12

Sascha hat in seinem Keller ein altes Weinfass gefunden, aus welchem er nun etwas Cooles bauen möchte. Stichwort: Upcycling. Dafür bittet er seinen Kumpel und Heimwerkerexperte Kenny um Hilfe - der hat auch sogleich eine zündende Idee: Aus dem heruntergerockten Fass soll ein stylisher Couchtisch entstehen. Für Sascha klingt dieser Plan erstmal nur sehr schwer vorstellbar. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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