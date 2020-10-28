Fine und Henze: Günstige KüchenhelferJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.10.2020: Fine und Henze: Günstige Küchenhelfer
44 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 12
Profikoch Christian Henze testet für "Abenteuer Leben" die besten Food- und Küchentrends. Diesmal im Visier: Brotbackautomat, Räucherpistole und Co. versprechen leichtes Handling und gute Qualität zum kleinen Preis. Doch was taugen die Küchenhelfer wirklich? Gemeinsam mit Moderatorin Seraphina Kalze testet der Profi fünf günstige Geräte und Produkte. Und: Alleskönner Kürbis. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins