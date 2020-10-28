Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Fine und Henze: Günstige Küchenhelfer

Kabel EinsFolge vom 28.10.2020
Fine und Henze: Günstige Küchenhelfer

Fine und Henze: Günstige KüchenhelferJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.10.2020: Fine und Henze: Günstige Küchenhelfer

44 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 12

Profikoch Christian Henze testet für "Abenteuer Leben" die besten Food- und Küchentrends. Diesmal im Visier: Brotbackautomat, Räucherpistole und Co. versprechen leichtes Handling und gute Qualität zum kleinen Preis. Doch was taugen die Küchenhelfer wirklich? Gemeinsam mit Moderatorin Seraphina Kalze testet der Profi fünf günstige Geräte und Produkte. Und: Alleskönner Kürbis. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen