Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.10.2020: Instant Pot Hacking: Tricks mit dem Schnellkochtopf
Folge vom 29.10.2020
Der Thermomix hat das Kochen und unsere Küchen revolutioniert, aber jetzt bekommt er Konkurrenz von einem Gerät aus den USA. Der "Instant Pot" hat in seinem Herkunftsland bereits zahlreiche Fans gewonnen und der Hype um das Kult-Gerät schwappt langsam auch nach Deutschland rüber. Aber kann er wirklich mit dem Thermomix mithalten? Sarah und Marleen haben das einmal getestet. Und: Küchentricks mit Achim: Paprika. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
