Abenteuer Leben am Sonntag

Instant Pot Hacking: Tricks mit dem Schnellkochtopf

Kabel Eins
Folge vom 29.10.2020
Instant Pot Hacking: Tricks mit dem Schnellkochtopf

Instant Pot Hacking: Tricks mit dem SchnellkochtopfJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.10.2020: Instant Pot Hacking: Tricks mit dem Schnellkochtopf

44 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12

Der Thermomix hat das Kochen und unsere Küchen revolutioniert, aber jetzt bekommt er Konkurrenz von einem Gerät aus den USA. Der "Instant Pot" hat in seinem Herkunftsland bereits zahlreiche Fans gewonnen und der Hype um das Kult-Gerät schwappt langsam auch nach Deutschland rüber. Aber kann er wirklich mit dem Thermomix mithalten? Sarah und Marleen haben das einmal getestet. Und: Küchentricks mit Achim: Paprika. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

