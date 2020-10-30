Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.10.2020: DIY Whirlpool
44 Min.Folge vom 30.10.2020Ab 12
Ein beheizbarer Whirlpool aus einem Kälberfass innerhalb von zwei Tagen gebaut - ganz easy und extrem günstig? Dass das machbar ist, davon sind die beiden Flensburger Jungs Philipp und Kilian überzeugt und zeigen wie es geht. Und: Backen in geil. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
