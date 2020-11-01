Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Das große USA SPEZIAL

Kabel Eins
Folge vom 01.11.2020
Das große USA SPEZIAL

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.11.2020: Das große USA SPEZIAL

91 Min.
Ab 12

Die 30-jährige Carolina Ortega will sich als aufstrebendes Talent in der Trucking-Szene behaupten und lässt ihre Fans in den sozialen Medien an ihrem Alltag teilhaben. Zeitgleich verfolgt Auswanderin Brita Nowak in den USA einen ganz anderen Trucker-Traum: 18 Jahre lang hat sie als Fernfahrerin nahezu das ganze Land bereist, bis eine schwere Erkrankung ihre Pläne durchkreuzten. Heute ist die 52-Jährige wieder gesund und hat große Ambitionen: eine eigene Spedition aufbauen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

