Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.11.2020: Skurrile Gesetze USA
42 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12
Die USA gilt als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Allerdings haben die Amerikaner auch einige verrückte Gesetze zu bieten. Im US-Bundesstaat Louisiana ist es beispielsweise verboten, einen Alligator zu klauen. Und in Connecticut darf man die Straße nicht im Handstand überqueren. Welche Strafen es dafür gibt und ob sogar Gefängnis droht - "Abenteuer Leben" klärt auf. Und: Josh Jabs: Smoken wie die Amis. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins