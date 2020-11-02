Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Folge vom 02.11.2020
Die USA gilt als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Allerdings haben die Amerikaner auch einige verrückte Gesetze zu bieten. Im US-Bundesstaat Louisiana ist es beispielsweise verboten, einen Alligator zu klauen. Und in Connecticut darf man die Straße nicht im Handstand überqueren. Welche Strafen es dafür gibt und ob sogar Gefängnis droht - "Abenteuer Leben" klärt auf. Und: Josh Jabs: Smoken wie die Amis. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

