Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.11.2020: Das Spareribs 1x1
43 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 12
Die Deutschen lieben es, Fisch, Fleisch, Käse und Gemüse zu grillen. Doch wie sieht es mit Spareribs aus? Fernsehkoch Andreas Hülsmann zeigt, wie die Rippchen auf dem Grill gelingen und verrät dabei auch jede Menge Tipps und Tricks. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins