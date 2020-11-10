Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.11.2020: Premium-Frittieren
42 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 12
Wer eine Heißluftfritteuse zuhause stehen hat, bereitet damit meistens Pommes, Schnitzel und Co. zu. Doch da geht noch mehr: Timo Hinkelmann zeigt, welche Gerichte sich noch alles zubereiten lassen. Und: Der Fleischkonsum der Zukunft. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
