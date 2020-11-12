Frag den Henze - Kürbis mal andersJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.11.2020: Frag den Henze - Kürbis mal anders
Im Herbst landen meistens Kürbissuppe oder Kürbisgnocchi auf unseren Tellern. Doch das beliebte Herbstgemüse kann auch anders: Ob als scharfes Curry, getarnt als Guacamole oder als Süßspeise - Kürbis ist ein kulinarischer Allrounder. In fünf verschiedenen Gerichten zeigt uns Profikoch Christian Henze, wie vielseitig man die größte Beere der Welt zubereiten kann. Und: Achims Küchentricks: Salat. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
