Hoffmanns Leibgericht: KohlrouladeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.11.2020: Hoffmanns Leibgericht: Kohlroulade
42 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12
Kultkoch Dirk Hoffmann zeigt uns, was er am liebsten isst und wie man es zubereitet. Heute auf dem Speiseplan: Kohlroulade mit Speckkartoffeln. Und: Werkeln ohne Werkzeug. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins