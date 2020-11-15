Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 15.11.2020
Badrenovierung in Eigenregie? Tutorial-Tester Cornel wagt es!

90 Min.Folge vom 15.11.2020Ab 12

Tutorial-Tester Cornel Bunz hat zwei linke Hände - und trotzdem hat er schon oft bewiesen: Mit kostenlosen Videoanleitungen aus dem Netz kann man gut heimwerken! Diesmal wagt er sich ans Thema Bad. Das bei seiner Schwiegermama ist über 30 Jahre alt - die bräunlichen Fliesen lassen grüßen! Cornel will streichen, aber auch Waschbecken, Toilette und Duschkabine austauschen. Und: Der neue Baumarkt-Boom / "PS Perle" Diana packt aus! / Tipps von der Gebrauchtwagen-Checkerin. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

