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Abenteuer Leben am Sonntag

Die Besten der Stadt

Kabel EinsFolge vom 17.11.2020
Die Besten der Stadt

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.11.2020: Die Besten der Stadt

41 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12

Wer lecker essen gehen will, informiert sich meistens im Internet über die besten Restaurants der Stadt. Doch halten diese Restaurants, was die Rankings im Netz versprechen? Um das herauszufinden, reist "Abenteuer Leben" einmal quer durch das Bundesgebiet und testet die Restaurants mit den besten Bewertungen. Und: World of Instagram. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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