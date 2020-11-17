Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.11.2020: Die Besten der Stadt
41 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12
Wer lecker essen gehen will, informiert sich meistens im Internet über die besten Restaurants der Stadt. Doch halten diese Restaurants, was die Rankings im Netz versprechen? Um das herauszufinden, reist "Abenteuer Leben" einmal quer durch das Bundesgebiet und testet die Restaurants mit den besten Bewertungen. Und: World of Instagram. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins