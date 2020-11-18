Crazy Restaurants in HollandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.11.2020: Crazy Restaurants in Holland
43 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12
Es gibt Restaurants, die besucht man nicht nur um lecker zu essen, sondern auch, um etwas zu erleben. "Abenteuer Leben" war bei unseren niederländischen Nachbarn unterwegs und hat vier äußerst ungewöhnliche Lokale besucht: Vom märchenhaften Pfannkuchenhaus über ein kleines Glashäuschen bis hin zu kulinarischen Genüssen über den Wolken. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins