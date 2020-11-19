Top X Exotische Früchte reloadedJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.11.2020: Top X Exotische Früchte reloaded
42 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
Wer ist aktuell Deutschlands Lieblings-Exot? Denn Ananas & Co waren gestern! Stylische und leckere Newcomer wie die Jackfrucht überzeugen sogar als Fleischersatz für Steak und Burger. "Abenteuer Leben" hat mit dem Exotenmüller vom Münchner Viktualienmarkt die fruchtigsten Trendsetter aufgespürt. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins