Kabel EinsFolge vom 19.11.2020
Folge vom 19.11.2020: Top X Exotische Früchte reloaded

42 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12

Wer ist aktuell Deutschlands Lieblings-Exot? Denn Ananas & Co waren gestern! Stylische und leckere Newcomer wie die Jackfrucht überzeugen sogar als Fleischersatz für Steak und Burger. "Abenteuer Leben" hat mit dem Exotenmüller vom Münchner Viktualienmarkt die fruchtigsten Trendsetter aufgespürt. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

