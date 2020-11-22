Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.11.2020: DIY Snacks zum Selbermachen
87 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 12
In Zeiten von Corona verbringen die meisten viel Zeit zuhause. Wie man sich diese mit bekannten und beliebten Snacks versüßen kann, zeigen Profikoch Leander und YouTuberin Hannah. Auf dem Nasch-Plan stehen zum Beispiel selbstgemachte Schokoreiswaffeln, Gummibärchen, Schoko-Erdnuss-Riegel und sogar Krabben-Chips. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins