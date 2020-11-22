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Abenteuer Leben am Sonntag

DIY Snacks zum Selbermachen

Kabel EinsFolge vom 22.11.2020
DIY Snacks zum Selbermachen

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 22.11.2020: DIY Snacks zum Selbermachen

87 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 12

In Zeiten von Corona verbringen die meisten viel Zeit zuhause. Wie man sich diese mit bekannten und beliebten Snacks versüßen kann, zeigen Profikoch Leander und YouTuberin Hannah. Auf dem Nasch-Plan stehen zum Beispiel selbstgemachte Schokoreiswaffeln, Gummibärchen, Schoko-Erdnuss-Riegel und sogar Krabben-Chips. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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