Abenteuer Leben am Sonntag

Neues Jahr, neue Trucker-Wochen bei Abenteuer Leben

Kabel Eins
Folge vom 05.01.2020
Neues Jahr, neue Trucker-Wochen bei Abenteuer Leben

Neues Jahr, neue Trucker-Wochen bei Abenteuer LebenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.01.2020: Neues Jahr, neue Trucker-Wochen bei Abenteuer Leben

93 Min.
Ab 12

Die "Trucker Babes" sind zurück: Manu Schuhmacher plaudert im Interview ungeniert über Pannen und Privates und verrät dabei das ein oder andere Geheimnis. Außerdem ist ihre Kollegin Mona unterwegs zum "Nog Harder", dem niederländischen Trucker-Treffen. Hier wirft sie ein Auge auf mehrere getunte Transporter. Doch auch sonst hat das Festival einiges zu bieten.

