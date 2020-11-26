Kulinarische Weltreise in einer Stadt: DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.11.2020: Kulinarische Weltreise in einer Stadt: Düsseldorf
41 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
Warum eigentlich in den Flieger steigen, wenn man auch in einer einzigen Stadt einmal um die Welt reisen kann? Profiköchin Lisa Angermann schlemmt sich heute durch fünf verschiedene Länder in Düsseldorf. Alles, was sie dafür braucht, ist lediglich das Tagesticket der öffentlichen Verkehrsmittel. Und: Dings Bums Kochen - mit Semi. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
