Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Kulinarische Weltreise in einer Stadt: Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 26.11.2020
Kulinarische Weltreise in einer Stadt: Düsseldorf

Kulinarische Weltreise in einer Stadt: DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.11.2020: Kulinarische Weltreise in einer Stadt: Düsseldorf

41 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12

Warum eigentlich in den Flieger steigen, wenn man auch in einer einzigen Stadt einmal um die Welt reisen kann? Profiköchin Lisa Angermann schlemmt sich heute durch fünf verschiedene Länder in Düsseldorf. Alles, was sie dafür braucht, ist lediglich das Tagesticket der öffentlichen Verkehrsmittel. Und: Dings Bums Kochen - mit Semi. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen