Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.11.2020: Trüffelmythen
42 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12
Extrem schwer zu finden und astronomisch teuer: Trüffel sind die edelsten Pilze der Welt. Deshalb ranken sich um die unterirdischen Knollen viele Mythen, die unser "Tartufaro", Trüffelsucher und -Experte Klaus Gérard, alle kennt. Mit ihm finden und kochen wir die begehrten schwarzen und weißen Trüffel. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
