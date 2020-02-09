Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.02.2020: Der Kampf gegen den Stau
88 Min.Folge vom 09.02.2020Ab 12
"Abenteuer Leben" fährt in den absoluten Autobahn-Wahnsinn: Mitten im Ruhrgebiet liegt der größte Verkehrsnotenpunkt Deutschlands. An DEM Stau-Tag des Jahres ist "Abenteuer Leben" hautnah dabei: Vier Kamerateams drehen parallel 12 Stunden lang. Zudem darf erstmals ein TV-Team in die Verkehrsleitzentrale. Außerdem wird Abschlepper Frank begleitet. Die Autobahnen in NRW sind sein Revier. Endet der Tag in NRW im Verkehrschaos? Und: Trucker Babe privat - Bettina testet Geiselwind
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
