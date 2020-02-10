Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 10.02.2020
42 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 12

Kleidung, Schmuck, Elektronik - es gibt eigentlich nichts, dass man bei "Wish" nicht bestellen kann. 2013 von einem Softwareexperten, ehemals Google, und einem Programmierer, ehemals Yahoo, gegründet, ist Wish heute eine der angesagtesten Shoppingplattformen. 300 Millionen Nutzer. Am Tag werden zwei Millionen Produkte verkauft. Doch worauf muss man beim Kauf achten und wo lauern Fallen? Und: Ladendetektive Baumarkt

