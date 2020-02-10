Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.02.2020: Wie geht "Wish"?
42 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 12
Kleidung, Schmuck, Elektronik - es gibt eigentlich nichts, dass man bei "Wish" nicht bestellen kann. 2013 von einem Softwareexperten, ehemals Google, und einem Programmierer, ehemals Yahoo, gegründet, ist Wish heute eine der angesagtesten Shoppingplattformen. 300 Millionen Nutzer. Am Tag werden zwei Millionen Produkte verkauft. Doch worauf muss man beim Kauf achten und wo lauern Fallen? Und: Ladendetektive Baumarkt
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
