German Gemütlichkeit: Achim Müller in KanadaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.02.2020: German Gemütlichkeit: Achim Müller in Kanada
43 Min.Folge vom 11.02.2020Ab 12
Chefkoch Achim Müller ist auf der Suche nach guter deutscher Küche im Ausland unterwegs. Diesmal reist er in die Stadt Kitchener im Staat Ontario, Kanada. Deutsche Auswanderer wurden hier bereits vor 150 Jahren sesshaft. Restaurant "Bingemans" und "Concordia Club" servieren "good old german" Küche. Achim Müller schaut in die Töpfe und nimmt die Rezepte seiner kanadischen Kollegen genau unter die Lupe. Sind die Gerichte original? Und: Bester Pizzabäcker der Welt
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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