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Abenteuer Leben am Sonntag

German Gemütlichkeit: Achim Müller in Kanada

Kabel EinsFolge vom 11.02.2020
German Gemütlichkeit: Achim Müller in Kanada

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.02.2020: German Gemütlichkeit: Achim Müller in Kanada

43 Min.Folge vom 11.02.2020Ab 12

Chefkoch Achim Müller ist auf der Suche nach guter deutscher Küche im Ausland unterwegs. Diesmal reist er in die Stadt Kitchener im Staat Ontario, Kanada. Deutsche Auswanderer wurden hier bereits vor 150 Jahren sesshaft. Restaurant "Bingemans" und "Concordia Club" servieren "good old german" Küche. Achim Müller schaut in die Töpfe und nimmt die Rezepte seiner kanadischen Kollegen genau unter die Lupe. Sind die Gerichte original? Und: Bester Pizzabäcker der Welt

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