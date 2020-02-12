Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 12.02.2020
43 Min.
Ab 12

Wie gut kann man beliebte Fast Food-Gerichte selbst zu Hause nachkochen? Der Hobby-Koch und Barista Mergim Muja und die Sterneköchin Sybille Schönberger versuchen hinter den Geschmack von Julian Räuchles "Bell Pepper Burger" zu kommen. Schaffen es die Fast Food Hacker, das Geheimnis des Originalrezepts zu lüften? Und: Da cookste! Giant Caramel Candy Bar

