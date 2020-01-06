Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Dirk Hoffmann on Tour - Indonesien

Kabel Eins
Folge vom 06.01.2020
Dirk Hoffmann on Tour - Indonesien

Dirk Hoffmann on Tour - IndonesienJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.01.2020: Dirk Hoffmann on Tour - Indonesien

43 Min.Folge vom 06.01.2020Ab 12

Chefkoch Dirk Hoffmann reist nach Indonesien, um die Geheimnisse der asiatischen Küche zu lüften. Er präsentiert unter anderem das indonesische Nationalgericht "Nasi Goreng", das mit Gemüse, Huhn und Shrimps zubereitet wird. Außerdem ist Hoffmann auf den Straßen der Millionenmetropole Jakarta unterwegs und sucht dort nach den neuesten Food-Trends.

