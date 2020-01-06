Dirk Hoffmann on Tour - IndonesienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.01.2020: Dirk Hoffmann on Tour - Indonesien
43 Min.Folge vom 06.01.2020Ab 12
Chefkoch Dirk Hoffmann reist nach Indonesien, um die Geheimnisse der asiatischen Küche zu lüften. Er präsentiert unter anderem das indonesische Nationalgericht "Nasi Goreng", das mit Gemüse, Huhn und Shrimps zubereitet wird. Außerdem ist Hoffmann auf den Straßen der Millionenmetropole Jakarta unterwegs und sucht dort nach den neuesten Food-Trends.
