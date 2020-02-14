Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

3 Köche - 3 Schnitzel

Kabel EinsFolge vom 14.02.2020
3 Köche - 3 Schnitzel

3 Köche - 3 SchnitzelJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.02.2020: 3 Köche - 3 Schnitzel

42 Min.Folge vom 14.02.2020Ab 12

Außen eine fluffig-lockere, goldbraune Kruste und innen ein zartes, saftiges Stück Fleisch: Ein perfekt zubereitetes Schnitzel ist ein Traum. Die Köche Dirk Hoffmann, Achim Müller und Christian Henze zeigen, wie ihr persönliches Traumschnitzel gelingt. Und: Instagram-Trend-Torte für den Valentinstag / Deutsche Food-Klassiker frittiert

