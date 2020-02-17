Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.02.2020: GoG Frittierter Wurstsalat
42 Min.Folge vom 17.02.2020Ab 12
Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan: ein frittierter Wurstsalat aus dem Internet.
