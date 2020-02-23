Die härteste Trucker-Crew der USA - Maya will mitmischen!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.02.2020: Die härteste Trucker-Crew der USA - Maya will mitmischen!
91 Min.Folge vom 23.02.2020Ab 12
Maya Pyskaty ist Vollblut-Truckerin. Bislang fährt sie für den Familienbetrieb kleine Lieferungen. Doch die 35-Jährige will mehr und deshalb zukünftig Überlängen- und Schwerlast-Transporte steuern. Sie schließt sich einer Gruppe von Truckern an, die auf extreme Jobs spezialisiert sind. "Abenteuer Leben" begleitet die Tour, die Mayas Nagelprobe wird: Vier Trucks sollen eine Ladung von Texas nach Pennsylvania bringen. 2.500 Kilometer in nur zwei Tagen ...
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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