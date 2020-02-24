Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geröstet, gesalzen, im Zuckermantel oder Studentenfutter, die Cashew ist wortwörtlich in aller Munde. Zurecht - schließlich ist sie gesund und mega lecker! Aber, wo wächst sie eigentlich? Die Spur der Cashew führt nach Indonesien - genauer gesagt zur Insel Sulawesi. Außerdem zaubert Profi-Koch Eik Landfermann mit der beliebten Nuss ein schmackhaftes Drei-Gänge-Menü. Und: Die verrücktesten Donuts der Welt

